Rusya’da, Ukrayna’nın doğusunda 'yasaklanmış savaş yöntemlerine başvurma' suçuna ilişkin soruşturma başlatıldı

Rusya Soruşturma Komitesi (SKR), Ukrayna ordusunun Donbass bölgesinde yerleştirdiği mayının infilak etmesi sonucu bir çocuğun ölmesi, bir çocuğun da yaralanmasıyla ilgili olarak 'yasaklanmış savaş yöntemlerine başvurma' suçundan iki ceza davası açtı.

Rusya Soruşturma Komitesi SKR Sözcüsü Svetlana Petrenko, basın mensuplarına açıklamasında, “Ukrayna güvenlik güçlerinin yasadışı eylemleriyle bağlantılı olarak, Rusya Ceza Kanunu’nun 356. maddesinin 1. bölümünde belirtilen ‘Yasaklanmış savaş araçlarının ve yöntemlerinin kullanılması’ suçundan iki ceza davası açıldı” ifadesini kullandı.

Petrenko’nun sözlerine göre, Ukrayna ordusu ve diğer silahlı oluşumların temsilcileri, ülkenin güneydoğusundaki çatışma sırasında,'askeri hedef olmayan' sivil altyapı tesislerinin bulunduğu bölgelerde 'aktif olarak mayın yerleştirme taktiğine' başvuruyor.

Ukraynalı askerlerin, Lugansk Bölgesi’nin Slavyanoserbsk kasabasının Naberejnaya Sokağı’nda mayın yerleştirdiğini belirten Petrenko, 6 Nisan’da bu mayının infilak etmesi sonucu, sokaktan geçen 17 yaşındaki bir çocuğun öldüğü, 16 yaşındaki bir çocuğun da yaralandığını açıkladı.

Petrenko, ayrıca Ukraynalı askerlerin uzun süre boyunca Donetsk Bölgesi’nin Gorlovka şehri yakınındaki Zaytsevo kasabasını topçu ateşine tuttuğunu kaydetti. Sözcü, saldırı sonucu bir top mermisinin Poletayeva Sokağı’ndaki bir evin bahçesine isabet ettiğini ama patlamadığını söyledi. 6 Nisan günü 65 yaşındaki bir kadının, yanlışlıkla bastığı merminin infilak etmesi sonucu yaralandığı aktarıldı.

Ukraynalı askerlerin bir kez daha Ukrayna’nın Güneydoğusunda Ateşkes Protokolü’nü ve ilgili mutabakatı, Harp Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi’nin hükümlerini ve sözleşmenin 2 sayılı ek protokolü, Aşırı Yaralayıcı Olabilecek veya Ayrım Yapmayan Etkilere Sahip Olabilecek Bazı Konvansiyonel Silahların Kullanımına İlişkin Yasaklar veya Kısıtlamalara İlişkin Sözleşme’yi ve bu sözleşmenin 2 sayılı ek protokolünü ihlal ettiği kaydedildi.

Petrenko, SKR’ın işlenen suçlarla ilgili tüm ayrıntıları ve failleri belirlemeye çalıştığını da sözlerine ekledi.