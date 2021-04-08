Rusya'dan Hür Avrupa Radyosu'na para cezası

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Hür Avrupa Radyosu'na (RFE/RL) 'yabancı ajan' işareti kullanmadığı nedeniyle 71 milyon 500 bin ruble (yaklaşık 7 milyon 590 bin TL) para cezası verildiğini bildirdi.

Roskomnadzor'un açıklamasında, "RFE/RL ve Genel Direktörü'ne karşı, yabancı ajan medyaya ait bilginin işaretlenmesine ilişkin yasanın hükümlerini yerine getirmediğinden dolayı 390 idari suç protokolü hazırlandı. Mahkeme, 260 protokolü inceledi ve toplam 71 milyon 500 bin ruble para cezası verilmesine karar verdi" ifadelerine yer verildi.

Rusya'da, 'kitle iletişim araçları hakkındaki yasa' kapsamında, 'yabancı ajan' işlevi gören yabancı medya organlarına ait materyallerin ilgili işaret altında yayınlanması zorunlu kılınıyor. Söz konusu kural, Rus okurları, bu tür materyallerin yabancı ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiği konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Roskomnadzor, Rusya kanunlarına uygun olarak, mahkeme tarafından para cezasına mahkum edilen 'yabancı ajan' medya kuruluşunun internet kaynaklarına engelleme getirilebileceğini anımsattı.

Rusya'da, Hür Avrupa Radyosu ve bölgesel projeleri, 'Nastoyaşeye Vremya' (Current Time) televizyonu ve RFE/RL'nin birkaç şubesi 'yabancı ajan' medya kuruluşları listesinde yer alıyor.