Zoom'un Rusya'da kullanımının kısıtlanması kararına Kremlin'den yorum

Kremlin Sözcüsü Peskov, Zoom Video Communications şirketinin Rus devlet kurumları ve şirketleri için video konferans hizmetine erişimi kısıtlama kararının şaşkınlık uyandırdığını ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD merkezli Zoom şirketinin Rus devlet kurumları ve şirketleri için video konferans hizmetine erişimi kısıtlama kararı ile ilgili yorumunda söz konusu kararın kafa karışıklığına neden olduğunu ifade etti.

Peskov, "Genel olarak Rus devlet kurumlarının, yükseköğretim kurumlarının mevcut sözleşmeleri derhal yenileme ve yenilerini imzalama fırsatından neden mahrum bırakıldığını anlamış değiliz ve üzgünüz" diye konuştu.

Devlet tarafından finanse edilen Rusya Yüksek Ekonomi Okulu'ndan arkadaşlarının böyle bir sorunla karşılaştıklarına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, "Fakat bu bir Amerikan servisi, yanılmıyorsam ofisleri de Polonya'da. Pek çok Zoom müşterisinin kendileri ile bağlantı kurmaya çalıştığını, ancak bunu başaramadıklarını biliyorum, Polonya'dan hiç kimse onlarla konuşmuyor" ifadelerini kullandı.

Kremlin’in Zoom hesabı olmadığını ve Devlet Başkanı’nın, video konferans yapmayı sağlayan kapalı kanallar olduğu için bu hizmetten faydalanmadığını anlatan Peskov, diğer ülkeler tarafından organize edilen bazı çok taraflı uluslararası temasların bundan istisna tutulduğunu ifade etti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'da ek geliştirme gerektirse de servisin alternatifleri bulunduğu içim Zoom'un erişimi kısıtlamasının korkulacak bir durum olmadığını söyleyerek, "Elbette, benzer platformları sunan operatörlerimizin uygulamalarını tamamlamak için çok iyi çalışmaları gerekecek, fakat sonuçta bu tür platformlar var ve Zoom gibi böylesine popüler bir uygulamanın yokluğunu telafi edebilecekler" ifadelerini kullandı.

Daha önce Zoom kullanan kurumların bundan böyle farklı hizmetlerden yararlanacaklarına dikkat çeken Peskov, "Bizdeki deyime göre kutsal yer asla boş kalmaz" vurgusunu yaptı.

Daha önce ABD merkezli Zoom Video Communications şirketinin Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki (BDT) devlet kurumlarına ve kısmen devlete ait şirketlere hizmet satışını yasakladığı öğrenilmişti.