Rusya'ya ait MiG-31, Barents Denizi üzerinde bir Norveç uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı, Barents Denizi’nin hava sahasında tespit edilen Norveç keşif uçağına refakat etmek üzere bir Rus MiG-31 avcı uçağının havalandırıldığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi'nden yapılan açıklamada, Barents Denizi'nin hava sahasında tespit edilen Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait bir keşif uçağının hava sahası ihlalini önlemek için Kuzey Filosu'na bağlı Hava Savunma Kuvvetlerin'ne ait bir MiG-31 avcı uçağının havalandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, Rus MiG-31 jetinin pilotlarının hedefi Norveç Hava Kuvvetleri'ne ait R-3C Orion devriye uçağı olarak tanımladığı ve Barents Denizi üzerinde eşlik ettiği kaydedildi.

Uçağın rotasını değiştirerek Rusya sınırından uzaklaşmasının ardından MiG-31 jetinin güvenli bir şekilde üssüne döndüğü belirtilen açıklamada, uçuş süresi boyunca uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyulduğu vurgulandı.

Son aylarda yabancı ülkelere ait uçakların Rusya sınırlarının yakınındaki keşif faaliyetleri önemli ölçüde arttı. Ocak ayında yine Barents Denizi'nde Norveç'e ait bir keşif uçağını önlemek amacıyla havalanan Rus MiG-31 jetleri, şubat ayı ortalarında Karadeniz üzerinde Fransız savaş uçaklarına önleme yapmıştı.