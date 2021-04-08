Lavrov: Rusya, ABD’nin dostça olmayan her adımına karşılık verecektir

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan’ın başkenti Nursultan’daki bir basın toplantısında, ABD’nin, Rusya’nın ‘birtakım düşmanca eylemlerinin incelemesini tamamladığı şimdi de bunlara verilecek yanıtlar üstünde düşündüğü’ şeklindeki haberlerin sorulması üzerine, “Her dostça olmayan adıma karşılık vereceğiz, bunu söylemeye dahi gerek yok” yanıtını verdi.

Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: “Henüz bu tip somut kararlar görmedim, duyurulmuş bir şey yok. ABD yönetiminin Rusya’nın düşmanca davranışlarının incelemesini bitirdiği şeklindeki haberi ben de okudum. Her nasılsa çok çabuk tamamlamışlar bu işi.”

Daha önce Bloomberg haber ajansı, ABD’de Joe Biden yönetiminin Rusya’nın gerçekleştirdiğini savunduğu siber saldırılara karşılık olarak yeni yaptırımlar uygulamayı değerlendirdiğini yazmıştı. Söz konusu yaptırımlara, Rusya’nın ülkedeki diplomatlarından bazılarının sınır dışı edilmesinin de dahil olduğu belirtiliyordu.

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD’nin Rusya ile ilişkilerde izlediği politikanın ülkenin kendi içinde dahi eleştirildiğini belirtti: “ABD’nin Rusya politikası beyhude ve hatta aptalca, zira yaptırım uygularken açıkladıkları amaçlara bakılacak olursa bir sonuç da getirmeyecek. Söz konusu durum geçmişte pek çok defa yaşandı ve bunlar bizi sadece bir şeye ikna ediyor: kendimizden başkasına güvenmemeliyiz, zira ABD ile müttefikleri güvenilmez ortaklar. Bir devlet için hayati olan kilit meselelerde, onların ruh haline ya da sabah yatağın hangi tarafından kalktıklarına bel bağlamamalıyız.”