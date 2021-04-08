Zaharova’dan Von der Leyen’in Ankara’daki görüşmede ayakta kalmasıyla ilgili açıklama

Facebook’taki açıklamasında Zaharova, söze ‘protokol ve sandalyelerin harika dünyası’ ifadeleriyle başladı.
Zaharova, şu açıklamaları yaptı:
“Brüksel’in bürokrasisinin iki kilit lideri, baş misafir için olan bir sandalye ve heyetin diğer üyeleri için bir kanepenin hazırlanmış olduğu salona alındı. Bu tür oturma düzeni için genellikle böyle denir.
‘Michel de bir erkek’
"Müzakere salonunun değiştirilmesi, protokol hatası, Türkiye liderinin kadınlara olan yaklaşımı konulu birçok şey okudum. Öyle değil. Charles Michel’in de bir erkek olduğu, bir sandalyenin eksik olduğunu gördüğünde bunu hatırlayabileceği, ancak hatırlamadığı hesaba katıldığında son argüman özellikle gülünç."
‘Müzakereler sırasında her şey olur’
"Kişisel fikrimi açıklayacağım. Müzakereler sırasında her şey olur. Şunu net olarak söyleyeyim: Ne olmuyor ki? Anın ciddiyeti ve işe hemen başlanması ihtiyacının protokolle ilgili detaylar için hiç şans bırakmadığı oldu. Ve partnerlerimizin kötü niyetli düşündüğü de oldu. Böyle durumlarda ne yapılmalı? İnsan olarak kalmalı ve teoride iddia ettiğini gerçek hayatta unutmamalı. Aslında gerçek insani niteliklerimiz bu tür beklenmedik durumlarda kendini gösteriyor. Avrupa Birliği Türkiye’de isteyerek veya istemeyerek, Brüksel’de ‘Batı’nın birliği’ olarak adlandırdıkları şeyi gösterdi: İki kişi oturmak gerekirken sadece bir sandalye vardı ve müzik bitti. Ancak, Rusya karşıtı yaptırımlar söz konusu olduğunda ortaya koydukları fikir birliğini burada da ortaya koymaları yeterli olurdu: Oturma düzeninin düzeltilmesini istemeleri ve oturmamaları gerekirdi. Ancak bu gördüklerimizi görmemiz gerekiyordu. Batı’nın birliği olduğu gibi. Rusya’nın bu birliği baltalamaya çalıştığını söylemeye de artık gerek yok. Birincisi zaten biz böyle bir şey istemiyoruz. İkincisi de baltalanacak bir şey yok.”
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konsey Başkanı Charles Michel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede; külliyedeki salona önce giren AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanındaki koltuğa oturunca protokolde eşit statüde olan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bir süre ayakta kaldı, daha sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun karşısındaki kanepeye oturdu. Leyen’in ayakta kalması, Avrupa’da büyük tepki çekti.
И снова здравствуй, чудесный мир протокола и стульев. В гостях у Президента Эрдогана побывали глава Европейского...Maria Zakharova paylaştı: 7 Nisan 2021 Çarşamba
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