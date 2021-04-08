Zaharova’dan Von der Leyen’in Ankara’daki görüşmede ayakta kalmasıyla ilgili açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, dün Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılan görüşmede AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in ayakta kalması nedeniyle yapılan eleştirilerle ilgili açıklamada bulundu.