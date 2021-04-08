Sputnik V aşısının ilk partisi Ermenistan’da

Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının 15 bin dozluk ilk partisinin Ermenistan’a sevkiyatı yapıldı.

Rusya’nın Erivan Büyükelçiliği Müsteşarı Pavel Kuroçkin, ülkeye ulaştırılan Sputnik V aşısının ilk partisi için Zvartnots Havalimanı’nda olduklarını ifade etti.

Kuroçkin, aşının miktarını '15 bin doz' olarak açıkladı.

Kuroçkin’in açıklama yaptığı video Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) Ermenistan ofisinin hesabından paylaşıldı.

Ermenistan 1 Şubat’ta Sputnik V aşısının kullanımına onay vermişti.