Rusya’nın ikinci aşısı EpiVakKorona’nın burun damlası versiyonu geliştiriliyor

Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi’nin Genel Müdürü Maksyutov, merkezin ikinci Rus koronavirüs aşısı olan EpiVakKorona’nın burun damlası şeklinde uygulanabilen ve mukozada bağışıklık oluşturabilen bir aşı üzerinde çalıştığını ifade etti.

Rusya’daki Vektor Bilim Merkezi’nin Genel Müdürü Rinat Maksyutov, merkezin EpiVakKorona aşısı dışında koronavirüse karşı başka aşılar da geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Açıklamaya göre burundan damla şeklinde uygulanabilen bir aşı geliştiriyor. Bu aşının içeriği EpiVakKorona aşısının içeriğiyle aynı olacak, bağışıklıksa enfeksiyonun giriş kapısı olarak tanımlanabilecek mukozada yaratılacak.

‘Mutasyona göre aşıyı yenilememiz 1 günden fazla sürmez’

Maksyutov ayrıca gerekmesi halinde EpiVakKorona’nın çok hızlı bir şekilde modernize edilebileceğini ifade etti: "Eğer peptitlerimizi aldığımız kısımlar üzerinde mutasyon gerçekleşirse, aşıyı yenilememiz gerekirse, içeriği güncellememiz bir günden fazla sürmez."

Maksyutov, peptitlerin geliştirilmesi ve aşının çıkarılması için zamana ihtiyaç olduğunu, güncellenmiş aşıya yönelik araştırmaların gerektiğini de ekledi.

Merkez ayrıca şu anda hem grip hem de koronavirüse karşı koruyacak kombine bir aşıyı hayvanlar üzerinde inceliyor. Bu aşı epidemojolojik açıdan büyük önem taşıyabilir.

Sputnik V'nin de burun damlası geliştirilmişti

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Sputnik V’nin burun damlası formunu geliştirdiklerini, patentini aldıklarını ve şu anda klinik araştırma aşamasında olduğunu dile getirmişti. Gintsburg, “Bu, elbette, çocuklar, özellikle de küçük yaştaki çocuklar için çok uygun bir aşı şekli. Mevcut verilere göre, bu form tamamen yan etkilerden yoksun” ifadesini kullanmıştı.

Klinik araştırmaları bu yıl içinde tamamlamayı planladıklarını söyleyen Gitsburg, “Bunun için her şey yapılacak” diye eklemişti.