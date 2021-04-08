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    Dmitriy Peskov

    Kremlin: ABD’nin Rusya’yı tehdit etmesini tolere etmeyeceğiz

    © Sputnik / Grigory Sysoev
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202104081044223639-kremlin-abdnin-rusyayi-tehdit-etmesini-tolere-etmeyecegiz/

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD’nin Rusya karşısındaki tahmin edilemez kararları nedeniyle kendilerini hep en kötü senaryoya hazırladıklarını belirtti. Yaptırım kararlarına rağmen ABD ile iyi ilişkiler kurmayı umut ettiklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü, bunun yanında ABD’nin kendilerini tehdit etmesini tolere etmeyeceklerini de vurguladı.

    Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar uygulayabileceğine dair haberler sorulduğunda, Washington’ın düşmanca ve tahmin edilemez politikası yüzünden Moskova’nın ilişkilerde en kötü ihtimale kendini hazırlaması gerektiğine inandıklarını belirtti.

    ‘En kötü senaryoya dahi hazır olmaya mecburuz’

    Kremlin Sözcüsü, “Amerikan tarafının düşmanca tavrı ile tahmin edilemez davranışları genel olarak bizi en kötü senaryoya hazır olmaya mecbur bırakıyor” dedi.

    Sergey Lavrov
    © Sputnik
    Lavrov: Rusya, ABD’nin dostça olmayan her adımına karşılık verecektir
    ‘Kimsenin çıkarlarımıza el uzatmasına izin vermeyeceğiz’

    Bunun yanında Rusya’nın, ABD ile ilişkilerini ‘umutsuz bir noktaya’ getirme taraftarı olmadığını da söyledi ve ekledi:

    “Biz hiçbir zaman bir tarafa karşı tehdit oluşturmadık, şimdi de oluşturmuyoruz. Ancak ABD dahil kimsenin bizi tehdit etmesini, bize ne yapacağımızı söylemesini ya da çıkarlarımıza el uzatmasını tolere etmeyeceğiz”.

    ‘Putin her şeye rağmen iyi ilişkilerden yana’

    ABD’nin dostça olmayan eylemlerine karşın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu ülke ile iyi ilişkiler kurulmasından yana olduğunu belirten Peskov, “En azından bizim çıkarlarımıza uygun alanlarda iyi ilişkilerimiz olmasını istiyoruz” diye devam etti.

    Kremlin Sözcüsü, ABD ile ilişkiler söz konusu olduğunda, ‘partnerlerimiz nereye kadar gitmeye hazırsa biz de oraya kadar gitmeye hazırız’ lafını şiar edindiklerini de kaydetti.

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    Etiketler:
    Yaptırım, Tehdit, Dmitriy Peskov, Kremlin, ABD, Rusya
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