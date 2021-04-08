Rusya’nın tüketici hakları denetçisi, Türkiye’ye gitmeyi planlayan vatandaşları uyardı

Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, tatil için Türkiye’ye gitmeyi planlayan vatandaşları bu ülkede vaka sayılarının hızla artıyor olması nedeniyle uyardı.

Rospotrebnadzor Başkanı Popova Komsomolskaya Pravda gazetesinin radyo yayınında, mayıs ayındaki tatil döneminde Türkiye’ye gitmeyi planlayanlara burada koronavirüs vakalarının son günlerde çok artmış olduğu uyarısını yaptı.

Popova, “Türkiye’de hasta olanların sayısı kısa bir süre içerisinde neredeyse dört misli arttı. O kadar kısa bir sürede oldu ki bu, kelimenin gerçek manasıyla birkaç hafta içinde bu durumda gelindi” dedi.

‘Türkiye’den hiç ummadıkları bir hediyeyi yanlarında getirebilirler’

“Vatandaşlarımız tatillerinde buraya gitmeyi düşünüyorlarsa, söylemeliyim ki son derece rahatsızlık verici bir duruma düşebilirler. Tatil yapmayı umarken orada kendilerini sokağa çıkma yasağı uygulanan bir bölgede bulabilirler, bu son derece olası bir durum” diye ekleyen Popova, vatandaşların Türkiye’de virüse yakalanabileceğine atıfla, “Veyahut evlerine dönüşte kendileriyle beraber hiç ummadıkları bir hediye getirebilirler” uyarısını yaptı.

Rospotrebnadzor Başkanı, koronavirüsün mutasyon geçirmesi ile ortaya çıkan yeni türlerin çoğunun Türkiye üstünden Rusya’ya geldiğini de yineledi.