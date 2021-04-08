Kremlin yetkilisi Kozak: Donbass'ta Srebrenitsa senaryosu yaşanırsa o bölgedeki vatandaşlarımızı korumak zorunda kalırız

Rusya Bilimler Akademisi'nin katkılarıyla düzenlenen bir panelde konuşan Kozak, "Bugün her şey yangının ne kadar büyük olacağına bağlı. Eğer Devlet Başkanımız Putin'in dediği gibi Donbass'ta bir Srebrenitsa senaryosu yaşanırsa, görünene göre oradaki vatandaşlarımızı korumak zorunda kalacağız" dedi.

Donbass'ta Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk'ın askeri oluşumlarının yeteri kadar savaş deneyimine sahip olduğunu ve saldırıları püskürtecek güçte olduğunu kaydeden Kozak, "Ancak her şey diğer tarafa bağlı" diye ekledi.

Kozak, Donbass'ta büyük askeri faaliyetlerin başlamasının Ukrayna için 'sonun başlangıcı' olacağını da vurguladı.