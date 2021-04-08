Putin ile Merkel telefonda Donbass, Suriye ve Libya’daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Merkel’in bugünkü telefon görüşmesinde, Donbass'taki çözüme yönelik konuların yanı sıra Suriye ve Libya'daki durumu ele aldıkları bildirildi.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, “Vladimir Putin, son zamanlarda temas hattındaki durumu kasıtlı olarak kötüleştiren Kiev'in kışkırtıcı eylemlerine dikkat çekti. Kiev yetkililerinin, her şeyden önce Donetsk ve Lugansk ile doğrudan diyalog kurmaları ve Donbass'ın özel statüsünün yasal olarak düzenlenmesi konusunda önceden varılan anlaşmalara titizlikle uymaları gerektiğini vurguladı” denildi.

Çatışmanın taraflarına, çözüm için 2015’te kabul edilen Minsk tedbir paketinin tam olarak uygulanması için gerginliğin düşürülmesi ve müzakere sürecinin canlandırılması çağrısında bulunulduğu belirtilen açıklamada, “Normandiya formatı da dahil olmak üzere, Rusya ve Almanya’nın çabalarını siyasi danışmanlar ve dışişleri bakanlıkları aracılığıyla daha sıkı koordine etmeleri teyit edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, iki liderinhakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtilerek, Rus tarafının, Suriye halkına dış yardım sağlanması, sosyo-ekonomik altyapının yeniden tesisi ve mültecilerin dönüşü ile ilgili konuların siyasileştirilmesi konularının kabul edilemez olduğuna vurgu yaptığı ifade edildi.

Libya’daki durumu da ele alan Putin ve Merkel’in bu ülkede geçiş dönemi otoritesinin oluşumunu memnuniyetle karşıladıkları bildirildi.

Ayrıca, Alman Başbakanı’nın ilgilenmesi üzerine Rus bloger Aleksey Navalnıy’ın durumunun da konuşulduğu ifade edildi.

İki ülke liderinin Balkanlardaki durumu da ele aldıkları belirtilen açıklamada, “1995 yılı Barış İçin Genel Çerçeve Sözleşmesini (Dayton Barış Anlaşması) Uygulama Konseyi’nin kararları dikkate alınarak Bosna-Hersek'te istikrar ve etnik gruplar arası uyumu sağlamak için daha fazla koordineli adımların önemine dikkat çekildi” denildi.