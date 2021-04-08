Rus Özel Temsilci Lavrentyev'den Esad'a: Rusya teröre karşı zaferi engelleyen eylemlere karşı koymaya devam edecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev öncülüğündeki Rus heyeti, Şam'da Devlet Başkanı Esad'la bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre iki ülke için önem arz eden konuları istişare eden taraflar, bir dizi Batılı ülkenin yaptırımları nedeniyle Suriye'de oluşan duruma çözüm bulmak için ortak çabaların artırılması gerektiğini ifade etti.

Rusya'nın Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne tam desteğini vurgulayan Lavrentyev, "Moskova, bu egemenliği ihlal eden ve Suriye'deki çatışmaların sona erdirilmesine, teröre karşı zafer kazanılmasına yönelik çabaları etkileyen her türlü adım ve eylemlere karşı çıkıyor" dedi.

Taraflar, her türlü siyasi çözümde terörle mücadele ve toprak bütünlüğüne ilişkin konular hakkındakiler de dahil Suriye halkının esas ve görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.