Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Kırımlı milletvekili Natalya Poklonskaya, bölgede son günlerde artan gerilimi Sputnik'e değerlendirerek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Donbass'ta barışı garanti edebilecek durumda olmadığını belirtti.

Poklonskaya, "Donbass'ta barışı sağlamak kilit görevlerden biridir. İkinci Dünya Savaşı derslerinden sonra 21. yüzyılda Donbass'a ilişkin durum, genel olarak saçmalıktan başka bir şey değil. Kanımca, Devlet Başkanı Zelenskiy barışı, istikrarı ve güvenliği garanti edebilecek durumda değil, bu nedenle bir tür uzlaşıya ihtiyacı var. İnsanlar ona pek inanmıyor, çünkü gerçek icraatleri yok, sadece kulağa hoş gelen sözleri var" dedi.

Ukrayna, 2014 yılının nisan ayında Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine karşı askeri operasyon başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre bölgede yaşanan çatışmalarda şimdiye kadar 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için ek tedbirler üstünde anlaşmıştı.

Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass'ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.