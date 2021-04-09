Rusya’da bir koronavirüs aşısının daha klinik denemelerine izin çıktı

Rusya Sağlık Bakanlığı, Epivakkorona-N isimli bir koronavirüs aşısının birinci ve ikinci faz denemelerinin yapılmasına izin verdi.

Rusya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Epivakkorona-N koronavirüs aşısının ‘güvenilirliğinin, tolere edebilirliğinin ve bağışıklık oluşturabilirliğinin’ test edileceğini kaydetti. Denemelerin, 18-60 yaş grubundaki 300 gönüllü üstünde 8 Nisan-30 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Bunun yanında, aşının bileşimi hakkında bilgi verilmedi. Ancak Epivakkorona-N aşısının geliştiricisi olan Vektor Enstitüsü’nün Epivakkorona isimli tescil edilmiş bir aşısı daha bulunuyor.

Rusya’da kitlesel aşı programına da dahil edilen Epivakkorona, vücudun antikor üretmesini sağlayan antijen tabanlı bir aşı.

Daha önce, Vektor Enstitüsü’nün Genel Direktörü Rinat Maksyutov, burun damlası formunda bir aşı geliştirdiklerini, ancak klinik denemelerinin henüz yapılmadığını açıklamıştı.

Rusya’nın şimdiye dek onaylanmış üç koronavirüs aşısı bulunuyor. Söz konusu aşıların ilki olan Sputnik V, dünyada yerel bir sağlık otoritesi tarafından kullanımına izin verilmiş ilk aşı olma özelliğini taşıyor.