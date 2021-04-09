FSB: Kırım'da bir eğitim kurumuna saldırı planlayan iki kişi yakalandı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım'ın başkenti Simferopol'de bir eğitim kurumunda saldırı düzenlemeyi ve terör örgütüne katılmak üzere Suriye'ye kaçmayı planlayan iki Rusya vatandaşının yakalandığını açıkladı.

FSB Halkla İlişkiler Merkezi'nden yapılan açıklamada "Rusya'da faaliyetleri yasaklanan Heyet Tahrir el Şam uluslararası terör örgütünün destekçileri olan, Simferopol kentindeki eğitim kurumlarından birinde el yapımı patlayıcı kullanarak saldırı düzenleme hazırlığı yapan 1992 ve 1999 doğumlu iki Rusya vatandaşı gözaltına alındı" dendi.

FSB, iki teröristin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra terör örgütüne katılmak üzere Ukrayna ve Türkiye üzerinden Suriye'ye gitmeyi planladığının tespit edildiğini belirtti.

Aramalar sonucunda teröristlere ait el yapımı patlayıcı üretim malzemelerine el koyulduğunu aktaran FSB, teröristlerin planlanan saldırılar hakkında terör örgütünün emirleriyle yaptıkları yazılı ve sözlü mesajlaşmaların, teröristlerin terörün propagandasında ve finansmanında yer aldıklarını doğrulayan belgelerin ele geçirildiğini vurguladı.

Teröristlerin kimliklerini açıklamayan FSB, iki kişi hakkında soruşturma başlatıldığını ekledi.