Rus Gamaleya Enstitüsü: Koronavirüsün birden fazla varyantına karşı etkili yeni bir aşı geliştirdik

Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi olan Gamaleya Enstitüsü’nün Direktörü Gintsburg, bir Rus ajansına demecinde, “Viral vektör türünde geliştirilen aşımızın dışında, sadece bir varyanta karşı değil, Kovid-19’a sebep olan dört-beş varyantına karşı koruyucu bağışıklık oluşturan yeni bir teknoloji üstünde de çalışmayı neredeyse bitirdik” dedi.

Gintsburg, şu anda söz konusu yeni aşının klinik denemeleri öncesindeki araştırmalarını yapmakta olduklarını kaydetti.

‘Yeni aşı, kendi türünde bir misket bombası işlevi görecek’

Gamaleya Enstitüsü Direktörü, “Bu şekilde üç, dört ya da beş farklı Sputnik V aşısı uygulamak zorunda kalmayacağız, yeni aşı, virüse karşı kendi türünde bir misket bombası işlevi görecek” diye ekledi.

‘Güney Afrika varyantına karşı diğer aşılardan daha etkili’

Bunun yanında Gintsburg, Sputnik V aşısının, virüsün Güney Afrika’da belirlenen varyantına karşı normaldeki etkisinden daha az etkili olduğunu, ancak piyasaya sürülmüş olan diğer aşılar ile karşılaştırıldığında söz konusu varyanta karşı daha fazla etkili olduğunu belirtti.

Gintsburg şunları söyledi:

“Güney Afrika varyantına gelirsek, Sputnik V aşısının vücutta üretilmesini sağladığı antikorun etkinliği bu varyant karşısında daha düşük. Fakat Sputnik V ile aşılama sonucu elde edilen serumlara baktığımızda bu düşüşün, diğer aşılarla kıyaslanınca yarı yarıya daha az olduğunu gördük. Yani bu bakımdan da Sputnik çok daha tercih edilecek bir aşı.”