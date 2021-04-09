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    Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı: Rus Kovid-19 aşılarından kaynaklı ölüm vakası yok

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    Rusya Federal Sağlık Denetleme Ajansı (Roszdravnadzor) Başkanı Alla Samoylova, koronavirüse karşı kullanılan Rus aşıları nedeniyle hiçbir ölüm vakasının kaydedilmediğini belirtti.

    Roszdravnadzor Başkanı Alla Samoylova, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Rus aşılarının kullanımından kaynaklı hiçbir ölüm vakasının kaydedilmediğini söyledi. 

    Gazetecilere konuşan Samoylova, “Kovid-19'u önlemek için kullanılan aşıların güvenliğini sürekli olarak izliyoruz. Uygulamanın başlangıcından bu yana koronavirüse karşı Rus aşılarının kullanımından kaynaklanan tek bir ölüm vakası kaydetmedik. İstenmeyen tepkilerin sıklığı ise yüzde 0.1'den fazla değil" dedi.

    Roszdravnadzor’un Kovid-19’a karşı aşılanmış kişilerde ciddi yan etkilerin olası tezahürlerini dikkatle incelediğini belirten Samoylova, “Basında da yer alan bazı vakalarda, patojene karşı stabil bağışıklık oluşumundan önceki dönemde koronavirüse yakalanmalar görüldü” diye konuştu.  

    Rusya’nın aşıların güvenliğini izleme sisteminin DSÖ tarafından 2016’da denetlendiğini hatırlatan Samoylova, “Kovid-19 aşılarının güvenliğini ve etkinliğini izlemek için geniş çaplı önlemler alıyoruz. Aşılanmış tüm vatandaşların, zaman içinde ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere, vücut tepkilerine ilişkin verileri içeren federal bir aşı kaydı bulunuyor” dedi.

    Samoylova, mevcut tüm düzenleyici ve tavsiye niteliğindeki belgelerin bu konudaki DSÖ kılavuzları ile uyumlu hale getirildiğini kaydederek, “1.5 milyondan fazla vatandaş, aşılamadan sonra sağlık durumlarını bildiren çevrimiçi gözetim günlükleri tutuyor. Her sağlık çalışanının aşıya karşı istenmeyen reaksiyonlarla ilgili tüm  bilgileri girmek zorunda olduğu etkili bir farmakovijilans sistemi bulunuyor. Mevcut tüm düzenleyici ve tavsiye niteliğindeki belgeler bu konudaki DSÖ kılavuzları ile uyumlu hale getirildi” ifadelerini kullandı.  

    Daha önce, Euobserver portalı, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA), Rusya’da Sputnik V ile aşılanan dört kişinin kısa bir süre sonra öldüğü ve altı kişide ciddi komplikasyonların görüldüğü vakalarla ilgili bilgileri incelediğini öne sürmüştü.

    Etiketler:
    ölü sayısı, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Rusya, Roszdravnadzor
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