Rus Dışişleri: Beyaz Saray, Rusofobi ve Sinofobinin bedelini açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD Başkanı Biden'ın Pentagon'a 715 milyar dolar tahsis etme teklifi hakkında "Beyaz Saray, Rusofobi ve Sinofobinin bedelini duyurdu" yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya ve Çin'i kuşatma amacıyla Pentagon'a 715 milyar dolar tahsis etme teklifini değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusofobi ve Sinofobinin bedelini açıkladığını belirtti.

Zaharova, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray, Rusofobi ve Sinofobinin bedelini duyurdu. Rusya ve Çin ile ilişkilerin koparılması Amerikalı vergi mükelleflerine ek 715 milyar dolara mal olacak. ABD'nin, 2020 Eylül ayında 26 trilyon 900 milyar dolara çıkan kamu borcu bu kadar yüksekken" ifadelerine yer verdi.

Daha önce Beyaz Saray, 2022 bütçe tasarısını yayınlamıştı. Biden, Kongre’den ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a 715 milyar dolar tahsis edilmesini istemişti.

Bunun gerekçeleri arasında da 'Çin ve Rusya'dan kaynaklanan tehditleri sona erdirme' de gösterilmişti.