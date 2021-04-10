Rusya'nın günlük Kovid-19 raporu: 8 bin 704 yeni vaka görüldü

Rusya'da son 24 saatte tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısı, dünkü verilere kıyasla yüzde 4.8 azalarak 8 bin 704 oldu.

Rusya koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre son 24 saatte 8 bin 704 Rus vatandaşı koronavirüse yakalandı. Başkent Moskova 2 bin 6, St. Petersburg 699 ve Moskova Bölgesi 587 vaka ile en çok vaka görülen yerler oldu.

Dün 9 bin 150 olarak açıklanan koronavirüs vaka sayısında yüzde 4.8'lik bir azalma olduğu belirtildi. Rusya'daki pandeminin başından bu yanaki toplam vaka sayısı 4 milyon 632 bin 688'e yükseldi.

Koronavirüse yenik düşenlerin sayısı 402 artarken toplam ölü sayısı 102 bin 649 oldu.

Kovid-19'u yenenlerin sayısı ise 9 bin 579 artarak 4 milyon 258 bin 279'a ulaştı.