Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi: Türkiye'de bu ay yapılması planlanan Afganistan konferansı için henüz davet almadık

Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Moskova'nın Türkiye'de bu ay içinde yapılması planlanan Afganistan konferansı için henüz bir davet almadığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanlığı Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Türkiye'de bu ay yapılması planlanan Afganistan barış konferansı için henüz bir davet almadıklarını bildirdi.

Sputnik'e demeç veren Kabulov, "Rus tarafı henüz davet almadı, zira hiç kimseye henüz davetiye gönderilmedi" dedi.

'Katılım konusunu belgeleri aldıktan sonra değerlendireceğiz'

Bu arada Kabulov, mevcut durumda konferansın tarihinin en temel konu olmadığını ifade etti.

"Konferansın tarihinin ilan edilmesinden daha önemli hususlar var. Biz henüz konferansın konseptini, gündemini almadık, henüz bunlar üzerinde mutabakat sağlanmadı" diye devam eden Rus diplomat, konferansa katılım konusunu bu belgeleri aldıktan sonra değerlendireceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de katıldığı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Türkiye'nin Afganistan'da barış süreci için düzenlenecek üst düzey toplantıya ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Afganistan’ın BM Daimi Temsilcisi Adela Raz, Afganistan hükümetinin Türkiye’de görüşme düzenleme önerisini memnuniyetle karşıladığını ve bu görüşmeye katılacağını belirtmişti.