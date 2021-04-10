Rus Dışişleri: Rusya, ABD ile Ukrayna konusunda bakanlar düzeyinde temas planlamıyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya’nın ABD ile Ukrayna konusunda dışişleri ve savunma bakanları düzeyinde temas etmediğini ve bunu yapmaya yönelik planları olmadığını; iki ülke temsilcileri arasındaki son görüşmenin bir hafta önce farklı düzeyde gerçekleştiğini ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki’nin ABD’nin Rusya ile savunma bakanlığı düzeyinde görüştüğünü, ayrıca ‘ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in de telefon ettiği’ şeklindeki açıklamasını yalanlayan Ryabkov, iki ülke arasında dışişleri ve savunma bakanları düzeyinde temaslar olmadığını ve ileriye dönük planlanmadığını, iki ülke temsilcileri arasındaki son görüşmenin bir hafta önce farklı düzeyde gerçekleştiğini kaydetti.

Sputnik’e konuşan Ryabkov, "Bunu dezenformasyon ve hem kamuoyunu, hem de bu konuya ilgi gösteren ülke hükümetlerini yanılgıya itme olarak tanımlayabilirim" diyen Ryabkov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savunma ve dışişleri bakanları düzeyinde, Amerikan temsilcileriyle Ukrayna konusunda herhangi bir temas bulunmamakta ve ileride de beklenmiyor, yaklaşık 7-10 gün önce yapılan temaslar farklı seviyelerde ve farklı hatlar üzerinden gerçekleşti."

‘Söz konusu temaslar sırasında Amerikalı meslektaşlara aktarılan ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) iletişim ağı aracılığıyla yayılan bilgilere eklenecek hiçbir şey olmadığını’ söyleyen Ryabkov, şöyle devam etti:

"Bu durumda ancak Washington'u bu ciddi konuya daha sorumlu bir yaklaşım benimsemeye, gerilimi tırmandırmamaya ve öncelikle başkentlerimiz arasında şu veya bu bilgi paylaşımıyla ilgili konularda daha sorumlu bir tutum izlemeye çağırmak kalıyor."

Rus diplomat, Rusya’nın Amerikalılar tarafından dayatılan ‘üslup ve perspektifte’ diyalog yürütmeyeceğini sözlerine ekledi.

Son haftalarda Washington'un ‘Rus saldırganlığının’ tırmandığı ve Rusya’nın Kırım'da ve Ukrayna'nın doğu sınırında askeri hareketliliğinin arttığı yönündeki açıklamaları giderek sıklaşmıştı. ABD, iddia etiği hareketlilikle ilgili Rusya'yı açıklama yapmaya çağırmıştı.