Rogozin: Roscosmos, 2024'te tüm Rusya'ya uzay iletişimini sağlamayı planlıyor

Roscosmos Başkanı Rogozin, 2024’e kadar Rusya'nın tümüne uzay iletişimi ve geniş bant internet erişimininin sağlanacağını belirterek, önceliğin Arktik bölgesine verileceğini söyledi.

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, 2024'e kadar Rusya'nın tamamına uzay iletişimi ve geniş bant internet erişimininin sağlanacağını belirterek, önceliğin Kuzey Deniz Yolu'nun gelişmesi için Arktik bölgesine verileceğini kaydetti.

Basın mensuplarına konuşan Rogozin, Roscosmos'un üç yıl içinde ülke genelinde uzay iletişimi ve geniş bant internet erişimi sağlamayı planladığını ifade ederek, "Planlarımızı uygulamaya geçirirsek, 2024’te Rusya’nın tümüne uzay iletişimi ve geniş bant internet erişimini yüzde 100 sağlamış olacağız" dedi.

Rusya’nın geniş bant internet erişimine büyük önem verdiğine vurgu yapan Rogozin, "Sfera programının onaylanmasının ardından, yeni platformlarda yeni uydu gruplarının oluşturulması için derhal çalışmalar başlatmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Rogozin, Roscosmos için önceliğin Arktik bölgesi olduğuna dikkat çekerek, "Çünkü bu bölgeye, oldukça detaylı izleme, geniş bant internet ve uzay iletişiminin sağlanması gerekiyor. Özellikle Kuzey Deniz Yolu’nun gelişmesi için bu gereklidir" ifadelerini kullandı.