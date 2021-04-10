Rosturizm'den Türkiye’de kaza geçiren Rusların durumu ile ilgili açıklama

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), Türkiye'de Rus turistleri taşıyan otobüsün kaza geçirmesi sonucu altı kişinin durumunun netleştirildiğini, 19 kişinin ise ağır yaralanmadığını bildirdi.

Rosturizm’den yapılan açıklamada, daha önce Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği tarafından duyurulan otobüs kazasında yaralanan altı kişinin durumunun netleştirildiği, 19 kişinin ise ağır yaralanmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Büyükelçilikten ve tur operatöründen alınan ön bilgilere göre otobüste toplam 32 turist bulunuyordu. Kaza sonucu 26 Rusya vatandaşı yaralandı, bir kadın turist hayatını kaybetti. Tüm yaralılar Konya ve Selçuk’taki yakın hastanelere ulaştırıldı. Alınan bilgiye göre 19 turist ağır yara almadı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Gerekli tedaviler tamamlandıktan sonra bu kişiler otele ulaştırılacak. Daha altı kişinin durumu netleştiriliyor. Bu kişilere gerekli tüm sağlık yardımı eksiksiz olarak veriliyor" denildi.