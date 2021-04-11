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    Rus vekil Slutskiy: Kiev’in Donbass’ta savaş başlatması Ukrayna devletinin sonu olur

    © Sputnik / Владимир Трефилов
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202104111044242889-rus-vekil-slutskiy-kievin-donbassta-savas-baslatmasi-ukrayna-devletinin-sonu-olur/

    Kiev’i Donbass’ta savaş başlatmasına karşı uyaran Duma milletvekili Slutskiy, böyle bir adımın Ukrayna devletinin sonu olacağını ifade etti.

    Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'da Dış İşleri Komitesi'nin başkanı Leonid Slutskiy, YouTube'da katıldığı bir programda Kiev’i Donbass’ta savaş başlatmasına karşı uyararak, böyle bir adımın Ukrayna devletinin sonu olacağını ifade etti.

    Slutskiy, “Rusya’nın kendi insanlarını bırakmayacağının farkında olan Ukrayna savaş başlatmak üzere. Ancak savaş başlatmak kesinlikle Ukrayna devletinin sonu olacak” diye konuştu.

    Aynı zamanda Rusya'nın ‘bir savaşa veya başka herhangi bir tehlikeli zıtlaşmaya çekilmesine’ izin vermeyeceğinin altını çizen Slutskiy, “Siyasi muhaliflerimizin bizi ittiği şekilde hareket etmeksizin, her türlü tehdide uygun yanıt verme imkanlarına sahibiz” ifadelerini kullandı.

    Donbass, yol
    © Sputnik / Nikolay Hijnyak
    Rusya: Donbass Temas Grubu'nun toplantısı hiçbir sonuç alınamadan sona erdi
    Daha önce Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Dmitriy Kozak, Donbass'ta büyük çaplı askeri faaliyetlerin başlamasının Ukrayna için 'sonun başlangıcı' olacağını belirtmişti.

    Donbass’taki gelişmeler

    27 Temmuz 2020'de Kiev yönetimi ile Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri bölgede ateşkes sağlanması için yeni tedbirler üstünde anlaşmıştı. Anlaşma doğrultusunda her iki tarafın da verdiği talimatlarla Donbass’ta tam ve kapsamlı ateşkes yürürlüğe girmişti.

    Ancak şubat ayından bu yana, Ukrayna'nın doğusundaki durum giderek kötüleşti. Mart ayının sonunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi, Donetsk'teki Şuma köyü bölgesinde meydana gelen çatışmada dört Ukrayna askerinin öldüğünü, ikisinin de yaralandığını duyurmuştu.

    © REUTERS / Erin Scott
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    Ukrayna’dan bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ise buna karşılık olarak çatışmaları alevlendirmekle Kiev'i suçlayarak, halk milislerinin Ukrayna ordusunun ateşine ateşle karşılık verdiğini duyurmuştu. Ayrıca her iki cumhuriyetten yapılan açıklamalarda yerleşim yerlerinde Ukrayna ordusuna ait birçok askeri aracın bulunduğu belirtilmişti.

    Kiev yönetimi 2014’ten buyana, planlandığı iddia edilen saldırılar da dahil olmak üzere Rus ordusunun eylemleri hakkında defalarca bir takım öngörülerde bulunuyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce Rusya’nın hiç kimseye saldırma niyetinde olmadığını defalarca açıklamıştı.

    Rusya, Ukrayna’daki çatışmanın tarafı olmadığını, ayrıca Kiev’in kendi içindeki siyasi ve ekonomik krizi aşmasını istediğini defalarca duyurmuştu.

    Etiketler:
    Leonid Slutskiy, Dmitriy Kozak, Ateşkes, Lugansk, Donetsk, Gerilim, Savaş, Donbass, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Ukrayna, Rusya
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