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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

    Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin’in Federal Meclis konuşması ‘Kovid sonrası’ ile ilgili olacak

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    Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in bu yılki Federal Meclis konuşmasının, ülkenin 'benzeri görülmemiş bir dönemden' geçtiği için ‘Kovid sonrası’ ile ilgili olacağını belirtti. Peskov, Donbass konusu dahil başka birçok meseleye değindi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rossiya 1 televizyonunda katıldığı programda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu yılki Federal Meclis konuşmasının, ülkenin benzeri görülmemiş bir dönemden geçtiği için koronavirüs döneminin yaşattığı krizden çıkış ve alınacak destek önlemleri ile ilgili olacağını ifade etti.

    Peskov, “Konuşma her türlü Kovid sonrası dönem ile ilgili olacak, zira şu anda benzeri görülmemiş bir dönem yaşıyoruz” diye konuştu.

    ‘Putin parlamento konuşmalarının metinlerini kendi yazıyor’

    Kremlin Sözcüsü, Rus liderin Federal Meclis’e hitaben yaptığı konuşmaların metinlerini kendi yazdığını ve bazen son dakikaya kadar birtakım revizyonlar yaptıklarını ve bazen ana tezleri yazanlar için sansasyonel açıklamalar olabildiğini kaydetti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin-Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
    © AP Photo / Alexander Zemlianichenko
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    Putin’in konuşmalarında üst düzey yetkililer tarafından dahi beklenmeyen şeyler söylediğine dikkat çeken Peskov, “Sıklıkla böyle olabiliyor. Elbette ki başkanın konuşmasının hacimli metni ortaya çıkıyor. Ancak genelde, konuşmadan önceki gün veya son gece, başkan paragraflarına birtakım eklemeler yapıyor, bazen tüm sayfalara ekleyebiliyor ve konuşmayı yaptığı sırada, metnin hazırlama çalışmalarına katılanlar dahi diğerleri, eklemeleri şaşkınlıkla dinliyor” diye konuştu.

    Mesajın bazı kısımlarının içeriğini hiç kimsenin bilmediği de olduğuna dikkat çeken Peskov, şunları söyledi:

    “Bu çok sık oluyor. Fakat bu, birilerinin sansasyon peşinde olduğu anlamına gelmiyor. Bu devlet başkanının konuşması olduğu için, yazarı da kendisidir. Ve elbette ki o son geceye, son dakikaya kadar bunları düşünüyor ve gerekli gördüğü halde gidişata göre birtakım değişiklikler yapıyor”.

    Sözcü, ayrıca bazen son şekli basmak için zaman olmadığını ve Putin'in el yazısıyla yazılmış metinleri kullandığını sözlerine ekledi.

    ‘Kovid krizi sona ermedi, Rusya henüz çıkış yolunda’

    Kremlin Sözcüsü, Kocid-19 salgınının yol açtığı krizin sona ermediğine, Rusya’nın henüz çıkış yolunda olduğuna ve bu dönemin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğuna dikkat çekerek, krizden çıkmanın ve ‘meydana gelen çöküşü telafi etmenin’ gerektiğini vurguladı:

    “Sadece telafi etmekle kalmayıp, gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Açıkçası, öyle ya da böyle, mesajda bu konular yer alacak, birtakım destek önlemleri dile getirilecek”.

    ‘Hiç kimse Ukrayna ile savaşa girmek istemiyor’

    Hiç kimsenin Ukrayna ile savaş yolunda ilerlemek istemediğini söyleyen Peskov, “Elbette ki hiç kimse savaşa doğru ilerlemeyecek ve hiç kimse, böyle bir savaş olasılığını kabul etmiyor” diye konuştu.

    Sözcü ayrıca ‘Ukrayna'da iç savaş olasılığını' da hiç kimsenin kabul etmediğinin altını çizdi.

    ‘Moskova Donbass'taki Rusça konuşanların akıbetine kayıtsız kalmayacak’

    Rusya’nın hiçbir zaman Donbass’taki çatışmanın tarafı olmadığını belirten Peskov, ancak Moskova’nın bölgede yaşayan Rusça konuşan halkın akıbetine kayıtsız kalmayacağını ifade etti:

    “Rusya bu çatışmaya hiçbir zaman taraf olmadı. Ancak Rusya her zaman ülkenin güneydoğusunda yaşayan Rusça konuşanların akıbetine kayıtsız kalmayacağını ifade etmiştir”

    ABD- Rusya- Bayrak
    © AP Photo / Ivan Sekretarev
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    ‘Normandiya Dörtlüsü Zirvesine hazırlıklar sürüyor’

    Kremlin Sözcüsü, Normandiya Dörtlüsü (Almanya, Rusya, Ukrayna, Fransa) liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek zirveye hazırlıkların sürdüğünü, siyasi danışmanlar düzeyinde Donbass’ta çözüm ile ilgili temasların yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi:

    “Siyasi danışmanlar üzerinden çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. Dörtlü’nün siyasi danışmaları sürekli olarak temas halinde. Bu çok zor bir temas, dört tarafın tümünden muazzam bir sabır gerektiriyor. Fakat çalışmalar, özellikler de üst düzey zirvenin hazırlanıp gerçekleşmesi adına yapılıyor”.

    ‘Fransa ve Almanya ile Donbass konusunda anlaşmazlıklarımız var, fakat Minsk anlaşmalarının uygulanması gerektiğinin farkındalar’

    Rusya’nın Donbass konusunda Fransa ve Almanya ile belli başlı anlaşmazlıkların olduğunu, bu ülkelerin Moskova’dan büyük esneklikler istediğini anlatan Peskov, fakat genel olarak Paris ve Berlin’in Minsk anlaşmalarının uygulanması gerektiğinin farkına olduklarının altını çizdi:

    “Bizimle de bazı anlaşmazlıkları var. Minsk sürecinin bir katılımcısı olarak büyük bir esneklik göstermemizi istiyorlar. Fakat genel olarak, şu anda alternatifi bulunmayan ve uygulanması gereken bir belge olduğu konusunda anlayış mevcut”.

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    Etiketler:
    Avrupa, Ukrayna, Federal Meclis, Kovid-19, Vladimir Putin, Rusya, Dmitriy Peskov
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