Rus vekilden Alman Savunma Bakanı’nın çağrısına yanıt: Rusya hesap vermek zorunda değil

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi’nin üyesi olan Yelena Panina, Sputnik’e açıklamasında, “Rusya’nın bağımsız ülke olduğunu ve kendi topraklarında gerçekleştirdiği meşru eylemlerden dolayı kimseye hesap vermek zorunda değil” diyerek ülkenin üst düzey yetkililerin Batılı ortaklara bunu defalarca anımsattığını kaydetti.

Panina, “NATO yapıları hakkımızda yeterli bilgiye sahip değilse, NATO’lular bundan öncelikle kendini suçlamalı. Gözlem uçuşlarının yasal çerçevede yapılmasına fırsat veren Açık Semalar Anlaşması, ABD yüzünden yok oldu. ABD bu anlaşmadan çıktı ve Rusya’yı da bunu yapmaya zorladı. Bu Trump döneminde oldu ve şimdi Biden döneminde ABD, denetim için gereken hava araçlarını imha ederek anlaşmaya geri dönüşün hipotetik olasılığını bile yok ediyor” ifadesini kullandı.

Rus milletvekili, “Avrupalı ortaklar bu tür konularda daha fazla ‘şeffaflık’ istiyorlarsa şikayetlerini Amerikan ‘ağabeylerine’ yöneltsinler” diye ekledi.