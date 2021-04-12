UUİ’deki Rus mürettebat, Kozmonotlar Günü’nü kutladı

Rus kozmonot Yuri Gagarin’in 12 Nisan 1961’de Vostok aracıyla gerçekleştirdiği uzay uçuşu nedeniyle bugün Rusya’da Kozmonotlar Günü olarak kutlanıyor.

UUİ’deki kozmonotlar da bu vesileyle Rusya halkını tebrik etti.

Kud-Sverçkov, Gagarin’in 60 yıl önce gerçekleştirdiği uçuşun dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Rus uzay ajansı Roscosmos’un paylaştığı videoda Kud-Sverçkov, “Bugün tüm dünya Gagarin’in ismini öğrendi, tam da o zaman yeni bir dönem, insanlı uzay uçuşu dönemi başladı” ifadelerini kullandı.

Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Сергей @KudSverchkov, Олег @Novitskiy_iss и Петр Дубров поздравляют с борта Международной космической станции всех землян с праздником, с Днём космонавтики! 👨‍🚀🚀 #ДеньКосмонавтики #12апреля #Поехали pic.twitter.com/EcXMNhUgRN — РОСКОСМОС (@roscosmos) April 11, 2021​

Dubrov ise, “Kendini evreni araştırmaya adamış olan, çalışan ve çalışmaya devam eden, uzayın keşfinde insanlığı daha ileriye taşıyan herkese teşekkür ederiz” dedi.

Gagarin’in gerçekleştirdiği tarihi uzay uçuşu toplam 108 dakika sürmüş, Rus kozmonot bu süre içinde Dünya'nın yörüngesinde tam bir tur atmıştı. Ardından Vostok gemisinin iniş kapsülü başarılı bir şekilde SSCB topraklarına inmişti.