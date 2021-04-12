Poklonskaya’dan Türkiye’ye: Kırım’a bir heyet gönderin

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile İstanbul’da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Kırım Platformu’nu desteklediklerini belirtmesinin ardından, Poklonskaya Telegram kanalından açıklama yaptı.

Poklonskaya, “Türkiye Cumhurbaşkanı Kırım’ın ‘ilhak’ını desteklemedi. Bu doğru, ben de İstanbul’un ‘ilhak’ını desteklemezdim. Burada bir kelime oyunu söz konusu: Halkın iradesi, referandumdur, zorla ele geçirmekse ilhak. Soruya göre cevaplar böyle” ifadelerini kullandı.

Poklonskaya, Türkiye’nin ‘Kırım Platformu’ zirvesine katılmasının yarımadanın kaderine dahlin ve ilgi duymanın bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Poklonskaya, “Böyle şüpheli bir etkinliğe katılmadan önce, sonradan politikacıların hoş ve oyunbaz sözleriyle kandırılmış hissetmemeleri için, Türkiye yönetimine insanlarla doğrudan görüşmeleri amacıyla Kırım’a bir heyet göndermelerini tavsiye ederim. Türkiye’den meslektaşlarımıza yarımadada eşlik edilmesi sürecini bizzat organize etmeye hazırım” dedi.

Rus heyetinin Türkiye ziyareti sırasında Erdoğan’la ilk görüştüğünde, onun dürüstlük ve mertlik ilkelerine önem veren biri olarak göründüğünü ifade eden Poklonskaya, şöyle devam etti:

“Rus heyetini içtenlikle karşılamıştı. Basit bir tokalaşma, Türk halkının gelenekleri için, erkek onuru ve tutarlılığı için çok önemlidir ve sözgelimi kıymetsiz insanlarla bu yapılmaz. Bu nedenle halkın iradesinin, özellikle de Kırım’daki referandumun desteklendiği çıkarımını yapıyorum, elbette ‘ilhakının’ değil.”