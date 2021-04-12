Ukrayna Devlet Başkanlığı Sözcüsü Mendel: Kiev, Donbass'a saldırmayı planlamıyor

Basın toplantısında konuşan Mendel, "Ukrayna, Donbass'a saldırmayı planlamıyor. Zira Ukrayna, kendi topraklarına saldırmaz ve kendi vatandaşlarıyla çarpışamaz" dedi.

Kiev'de sadece müzakerelerin barışın yolunu açacağına dair 'kesin bir inancın' hakim olduğunu kaydeden Mendel, "Tam da bu nedenden dolayı Normandiya formatındaki müzakereleri organize etmeye çalışıyoruz ve tüm olası diplomatik yöntemleri kullanarak barışa doğru ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbass'taki temas hattını ziyaret ettikten sonra bölgede yeni bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söylemiş, bölgede istikrarın Kiev'in NATO üyesi olmasına bağlı olduğunu savunmuştu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, ülkesinin Donbass'ta saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair söylemlerin gerçek olmadığını, sivil ve askeri can kayıplarına yol açacağı için Donbass'ı güç yoluyla özgürleştirmenin kendileri için kabul edilemez olduğunu belirtmişti.