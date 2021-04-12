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    Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir araya gelen Lavrov, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

    Lavrov'a Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesi soruldu: Kiev'in militarist eğilimleri teşvik edilmemeli

    МИД РФ
    Rusya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) tedarik etmesiyle ilgili soruya "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" yanıtını verdi.

    Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah el Sisi görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yle bir araya gelen Lavrov, mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenledi.

    Lavrov, bir basın mensubunun Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesine nasıl yaklaştıklarını sorması üzerine Rusya'nın Ankara ve diğer başkentleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyardığını ifade etti.

    Rusya'nın Türkiye dahil tüm ülkelere Kiev'in açıklamalarını iyi analiz etmelerini tavsiye ettiğini belirten Lavrov, "Tüm ilgili ülkelere, Türkiye de bunlardan biri, mevcut durumu, Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim" dedi.

    'Kiev'e silah satmadan önce Ukrayna'daki Neo-Nazilerin eylemlerini aklınızda tutun'

    Lavrov, ilgili ülkelerin Kiev'e silah satmayı planlamadan önce Ukrayna'daki Neo-Nazilerin eylemlerini akılda tutmaları gerektiğini vurguladı.

    'Kiev rejimi pervasız eylemlere kalkışabilir ve bunun sonuçları kötü olabilir'

    Ukrayna'nın pervasız eylemlere kalkışabileceği ve bunun kötü sonuçlanabileceği uyarısı yapan Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü:

    "2014 yılında yaşananlardan ders çıkarılması gerekirdi. Maalesef, bunun henüz gerçekleşmediği görülüyor. Bu hakikatin doğrulandığını göremiyoruz. Ukrayna yönetimini Rusofibik eğilimler konusunda teşvik eden ve hem önceki hem de mevcut Ukrayna yönetimini BM Güvenlik Konseyi kararıyla onaylanan Minsk anlaşmalarını uygulamama konusunda teşvik eden herkesin bu hakikati kabul edeceğini umuyorduk. Bu süreç kötü sonuçlanabilir zira oy oranını yeniden artırmanın peşine düşen mevcut Kiev rejimi, tamamen pervasız eylemlere kalkışabilir."

    'ABD'nin Ukrayna'da ne yaptığı sorusuna henüz yanıt verilmedi'

    Lavrov, ABD'nin Ukrayna'daki gelişmeler ışığında yürüttüğü faaliyetlerini şöyle değerlendirdi:

    "Rusya'nın Ukrayna sınırında ne yaptığına dair sorular soruluyor. Yanıt çok basit: Biz orada yaşıyoruz, bu bizim ülkemiz. Peki bölgeye gemilerini gönderen, askerleri kendi topraklarından binlerce kilometre uzakta NATO nezdinde sürekli birtakım faaliyetler organize eden ABD ne yapıyor? Bu soru henüz yanıtlanmadı."

    Kiev'e silah tedarikine atıfta bulunan Lavrov, 2014 yılında Ukrayna'nın 'teşviklerin' etkisiyle darbenin ardından kendi halkına karşı saldırganlık uyguladığını anımsatarak "Dolayısıyla Zelenskiy yönetiminin temsilcilerinin Kiev'in Donbass'a saldırmayı planlamadığına, zira Kiev'in kendi halkıyla savaşamayacağına dair açıklamaları yalan. Kiev, darbenin sonra kendi halkına saldırdı ve o zaman bu yana kendi halkını terörist ilan ederek onlara karşı savaşa devam ediyor. Halbuki Donbass sakinleri, Ukrayna'nın diğer bölgelerinde hiç kimseye saldırmamıştı. Kiev'de iktidarı kendi ülkesindeki Rusça konuşan nüfusun haklarına karşı çıkan Neo-Naziler ele geçirdiğinde Donbass halkı sadece kendilerine rahat verilmesini istedi" diye konuştu.  

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    Etiketler:
    Donbass, Ukrayna, Kiev, İHA, Mısır, Sergey Lavrov
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