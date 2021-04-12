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    Rus kozmonot Yuri Gagarin

    Gagarin 60 yıl önce bugün uzay çağını başlattı: Batı basını olayı nasıl ele aldı?

    © AFP 2021
    Rusya
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202104121044253763-gagarin-60-yil-once-bugun-uzay-cagini-baslatti-bati-basini-olayi-nasil-ele-aldi/

    Rus kozmonot Yuri Gagarin’in 60 yıl önce bugün gerçekleştirdiği ilk insanlı uzay yolculuğu, tarihte bir dönüm noktası oldu. Kommersant gazetesi, 12 Nisan 1961 yılında gerçekleştirilen yolculuğun Batı basınında nasıl yankı bulduğuna ilişkin bir derleme hazırladı.

    Gagarin’in uzaya çıktığı bugün Rusya’da Kozmonotlar Günü olarak kutlanıyor. Uzay çağını başlatan bu adımın atılması, tüm dünyanın dikkatini topladı ve basın kuruluşları bu önemli olaya geniş yer verdi.

    Newsweek: Sıkı çalışmanın bir ürünü

    ABD’li Newsweek dergisindeki ‘Neden geride kaldık, arayı kapatabilecek miyiz?’ başlıklı yazıda “Yörüngeye ulaşan ilk insan bir Rus oldu. Ya sonra? Mars’a roket mi gönderilecek? Ruslar gelecek yıl fırlatma işlemi için olumlu koşullar oluştuğunda bu fırsatı kaçırmayacaktır. Ya Ay’daki ilk insan? Büyük ihtimalle o da orak ve çekiçli olacak” ifadeleri kullanıldı.

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nden Astronomi Profesörü Leon Trilling, Sovyetlerin uzay başarılarının sıkı çalışmanın bir ürünü olduğunu ifade etti.

    The Times: Şehirli insanın evden işe gittiği sürede Dünya’nın etrafında uçtu

    İngiliz The Times dergisindeki ‘108 dakika’ başlıklı yazıda ise “Jules Verne’in 80 günü, Binbaşı Gagarin’in 108 dakikası vardı. Şehirde yaşayanların birçoğunun evden işe gitmesi için gereken süreden fazla olmayan bu sürede, o Dünya’nın etrafında uçtu” ifadelerine yer verildi.

    Life: Mutlak bir sevinç kaynağı olmalı

    ABD’de yayınlanan Life “Tüm insanlar için bu inanılmaz başarı mutlak bir sevinç kaynağı olmalıydı. Zira bu roket teknolojisi alanında uzun bilimsel araştırmaların ve Rusya’nın olağanüstü çabalarının sonucu. İnsan yapımı araçlarla ölçüm yapılması için ilk kez dış uzayın sırlarına ulaşılabildi” açıklaması yapıldı.

    Evening Times: Rusya artık uzay yarışında zaferin sahibi

    İngiliz Evening Times’ın konuyla ilgili ‘Olağanüstü’ başlıklı yazısında şu ifadeler kullanıldı:

    “Rusya artık uzay yarışında lider konumda değil, bu alanda zaferin sahibi. İlk uydununun ve ilk insanlı uzay aracının fırlatılması arasında sadece üç buçuk yıl var. İnsan artık sınırsız imkanlarla dolu yeni bir dünyanın kapılarını aştı.”

    La Liberte du Morbihan: Yeni bir çağ, sihirli değnek değmiş gibi geldi

    Gagarin’in başarısı uzay yolculuğu çağını açtı’ başlıklı Fransız La Liberte du Morbihan gazetesindeki makalede yazılanlar şöyleydi:

    “Atlantik’in iki tarafında da uzun zamandır kapsamlı biçimde hazırlanılan, konuşulan yeni çağ, sanki sihirli değnek değmiş gibi birden geldi. ‘Uzayın öncülerine yarın Ay’ın ölgün yüzeyine ayak basmak ve sonrasında Güneş Sistemi’nin en yakın gezegenlerine ulaşma imkanı verecek belirleyici bir adım atıldı.”

    Der Spiegel: ABD’liler utanç verici bir mağlubiyet yaşadı

    Alman Der Spiegel’in yazısında, “Uzay uçuşları çağının şafağındaki öncülerin tüm şanı Sovyetler Birliği’nin oldu” ifadelerine yer verildi.

    Yazıda ayrıca, “Sovyet kozmonot Yuri Gagarin açık mavi uzay giysisiyle Dünya’ya iniş yapan Vostok uzay aracından çıktığında, ABD’liler teknolojik üstünlük mücadelesinde Sputnik’le ilgili yaşadıklarından daha utanç verici bir yenilgi yaşadılar” ifadeleri kullanıldı.

    Der Bund: Abartılmamalı

    İsviçreli Der Bund’daki yazıda, “Binbaşı Gagarin’in uçuşunun önemi abartılmamalı. Burada  hala çok uzakta olan gerçek uzay yolculuklarına doğru atılmış olan ilk adım söz konusu” açıklaması yapıldı ve Vostok uzay aracının Dünya’nın etrafında sadece iki tur attığı belirtildi.

    The Sydney Morning Herald: Büyük bir başarı

    Avustralyalı The Sydney Morning Herald gazetesindeki haberde, “Bu ulusal ve ideolojik tartışmalarla sınırlanmayacak kadar büyük bir başarı” ifadeleri kullanıldı.

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    Etiketler:
    Der Spiegel, The Times, Newsweek, Uzaylı, Uzay, Kozmonotlar Günü, Kozmonot, Yuri Gagarin
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