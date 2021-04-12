Rus tur şirketleri: Mısır, Rus turistler için Türkiye’ye alternatif olabilir

Rusya’daki turizm sektörünün temsilcileri, Sputnik’e yaptığı açıklamada charter uçuşlarının yeniden başlatılması durumunda Mısır’daki tatil beldelerinin Türkiye’ye alternatif olabileceğini ifade etti.

Rus seyahat arama ve rezervasyon servisi Traveleta.ru, Mısır’a yönelik tur satışlarının son 2 hafta içinde toplam satışların yüzde 2’sini oluşturduğunu bildirdi.

Bununla birlikte Mısır’a yönelik uçuşlar sadece başkent Kahire üzerinden gerçekleştiriliyor.

'Yol çok uzun sürüyor'

Öte yandan Kahire'ye sefer gerçekleştiren otobüslerle uzun saatler süren aktarmalar yapılıyor.

Sputnik’e konuşan Travelata.ru Seyahat Rezervasyon Pazarlama Müdürü Oleg Kozırev, “Yol çok uzun sürüyor, bu da birçok turisti durduruyor, bu nedenle charter uçuşlarının artması durumunda büyük bir potansiyel olacağını düşünüyoruz. Mısır böylelikle Türkiye güzergahına harika bir alternatif olurdu. Bu yönde alınacak bir karar tur fiyatlarını da düşüşür” ifadelerini kullandı.

Space Travel şirketi Genel Müdürü Artur Muradyan, Mısır’ın Ruslar arasında en popüler üçüncü-dördüncü turistik yer olduğunu ifade etti.

'Taleplerin daha da canlanmasını bekliyoruz'

Muradyan, “Mısır kesinlikle ikinci sırayı alabilir, kışın da doğrudan uçuşların yapılması durumunda birinci sıraya geçebilir. Ancak diğer ülkelere seyahat yasaklarının devam etmesi durumunda Mısır, turistlerin kayda değer bir bölümünü çekebilir” ifadelerini kullandı.

Şu anda ANEX Tour şirketinin sisteminde Kahire aktarmalı olarak Şarm el Şeyh ve Hurgada turları bulunuyor.

Şirketten yapılan açıklamada, “Turistlerden talep geliyor, ancak charter programlarının başlatılmasıyla taleplerin daha da canlanmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Mısır’daki tatil beldelerine uçuşlar Rus uçağının Kasım 2015’te Sina Yarımadası’da düşmesinin ardından askıya alınmıştı. Kahire’ye düzenli uçuşlar Nisan 2018’de yeniden başlatılmıştı. Mısır’daki tatil beldeleri Rusya’dan charter uçuşlarına hala kapalı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 11 Nisan’da Mısırlı El Ahram gazetesine yaptığı açıklamada, yakında Rusya ile Şarm el Şeyh ve Hurgada arasındaki charter uçuşlarının yeniden başlatılmasını umduğunu belirtmişti.