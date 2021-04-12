Rusya, 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye uçuşlarına kısıtlama getirdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurdu.

Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini ifade etti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Golikova, “Temel görevimizin yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı Rusya vatandaşlarının sağlığını ve insidans ile ilgili istikrarlı durumu korumak olduğunu belirtmek isterim. Operasyon merkezi, hava trafiğinin açık olduğu ülkelerdeki enfeksiyonun yayılmasını sürekli olarak izliyor” diye konuştu.

‘Tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermeleri önerildi’

Rus yetkili makamlarının tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerini önerdiklerine dikkat çeken Golikova, “Tur operatörlerine, aynı dönem içinde Rusya Federasyonu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne tur ürünlerinin satışına ara vermeleri önerildi” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye'deki epidemiyolojik durumu yakından izleyeceğiz ve hızlı yanıt vereceğiz’

Golikova, Rus yetkililerin Türkiye ve Tanzanya’daki epidemiyolojik durumu yakından izleyeceklerini ve duruma göre hızlı karar alacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Durumu yakından takip edeceğimize ve Türkiye Cumhuriyeti ile Tanzanya Cumhuriyeti'ndeki durum istikrara kavuşursa vatandaşlarımızı, bu ülkelere tur satın alabilmeleri için hızlı bir şekilde bilgilendireceğimize dikkatinizi çekmek isterim.”

‘Türkiye’de bulunan Ruslar tatillerine devam edebilecek veya charter seferlerle dönebilecek’

Golikova, Türkiye'de bulunan Rusların tatillerini devam ettirme veya charter sefererle Rusya'ya dönme imkanı olacağını belirtti:

“Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan vatandaşlarımız için, hem tatillerini önceden planlanan dönüş tarihine kadar devam ettirme, hem de karar vererek, seyahatleri çerçevesinde planlanan charter uçuşlarıyla dönme fırsatı olacak. Bu çalışmayı uygun bir şekilde organize edeceğiz.”