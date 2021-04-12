Rosturizm: Şu anda Türkiye’de bulunan turistler tahliye edilmeyecek

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, uçuş yasağı getirilen Türkiye ve Tanzanya’daki Rus turistlerin tahliye edilmeyeceğini, bu iki ülkedeki Rus vatandaşların turları bitince planlı olarak geri döneceğini belirtti.

Türkiye ve Tanzanya’ya 15 Nisan’dan itibaren getirilen uçuş yasağını değerlendiren Doguzova, “Halihazırda tur operatörleri aracılığıyla Türkiye ve Tanzanya’da bulunan organize turistler, planlandığı gibi turların bitiş tarihlerinde Rusya’ya dönebilecek. Turun bitiş tarihinden önce dönmeye karar veren turistler, bunu tur operatörleri ile anlaşarak yapabilecek” açıklamasında bulundu.

Bazı durumlarda dönüş tarihlerinin ileriye alınabileceği uyarısında bulunan Doguzova, bu nedenle turistlerin sürekli tur operatörleriyle iletişim halinde olması gerektiğini belirterek, “Bağımsız olarak Türkiye ve Tanzanya’da tatil yapan turistler de planlarına uygun olarak Rusya’ya dönebilecek. Bilet aldıkları havayolu şirketlerinin web sitelerindeki bilgileri takip etmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.