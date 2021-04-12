ATOR: 500 binden fazla Rus 15 Nisan'dan Mayıs sonuna kadar Türkiye turu satın aldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, 15 Nisan'dan itibaren mayıs ayının sonuna kadar Türkiye girişli tur rezervasyonu yaptıran Rus turist sayısının 500 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Sputnik’e konuşan Maya Lomidze, 15 Nisan'dan itibaren mayıs ayının sonuna kadar Türkiye girişli tur rezervasyonu yaptıran Rus turist sayısının 500 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Lomidze, “Soru şu, bu uygulamadan kaç Rus etkilenecek. Hesaplamalarımıza göre, 15 Nisan'dan mayıs sonuna kadar tur rezervasyonu yapan 500 binden fazla turist var” diye konuştu.

ATOR analiz departmanının verilerine göre ise 15 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında Türkiye girişli tur rezervasyonu yapan toplam Rus turist sayısı 533 bin 200 kişi oldu.

‘Ruslar 1 Haziran’a kadar toplam 354.6 milyon euro tutarında Türkiye tur rezervasyonu yaptırdı’

ATOR’dan yapılan farklı bir açıklamadaysa Rusların 1 Haziran'a kadar olan dönem için rezerve ettiği Türkiye turlarının toplam maliyetinin 354 milyon 600 bin euro olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, “Bu dönem için rezerve edilen turların toplam maliyeti 354 milyon 600 bin euro ya da 32 milyar ruble oldu” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Koronavirüsle Mücadele Merkezi’ni yöneten Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, vaka sayısındaki büyük artıştan dolayı Türkiye ile havayolu iletişimin 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verildiğini duyurmuştu.

Şu anda Aeroflot, Pobeda, Rossiya, S7, Nordwind ve ayrıca UTair (Moskova ve St. Petersburg'dan değil Grozni'den uçan tek havayolu şirketi), Azur Air ve Ural Havayolları olmak üzere 8 Rus havayolu şirketi Türkiye'ye tarifeli seferler gerçekleştiriyor.