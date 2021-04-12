Putin’den Rusya'nın uzay sektöründeki lider konumunu güçlendirme çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın uzay sektöründeki öncü konumunu güçlendirmek için neler yapılması gerektiğinin analiz edeceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 60 yıl önce gerçekleştirdiği uzay yolculuğunun anıldığı bugün uzay sektörünün geliştirilmesi ile ilgili konulara adanan toplantının başında, Rusya'nın uzay sektöründeki konumunu güçlendirmek için neler yapılması gerektiğinin analiz edileceğini kaydetti.

Putin, “Yeni 21. yüzyılda Rusya, önde gelen nükleer ve uzay devletlerinden biri olarak statüsünü layıkıyla desteklemeli. Uzay endüstrisi doğrudan savunma ile ilgili olduğu için size bunu da hatırlatmak isterim. Ve bugün, uzay faaliyetlerinin geliştirilmesinin uzun vadeli öncelikleri ile ilgili konuları tartışacağız, bu stratejik alandaki konumumuzu güçlendirmek için ne yapılması gerektiğini analiz edeceğiz” diye konuştu.

© Sputnik / Alexei Druzhinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus kozmonot Yuri Gagarin'in 60 yıl önce gerçekleştirdiği uzay yolculuğunun anıldığı bugün uzay sektörünün geliştirilmesi ile ilgili konulara adanan toplantıda açıklamalarda bulundu.

Son iki buçuk yılda Rus taşıyıcı roketleri ile 50'den fazla başarılı fırlatılışın gerçekleştirildiğine dikkat çeken Putin, “Daha geçen gün, 9 Nisan'da uluslararası mürettebatın bulunduğu Yuri Gagarin adlı Soyuz MS-18 uzay aracı, Baykonur'dan fırlatıldı” ifadelerini kullandı.

‘Uzay endüstrisinin geliştirilmesi için kapsamlı uzun vadeli yaklaşıma ihtiyaç var’

Rusya’nın uzay endüstrisinin geliştirilmesi için kapsamlı uzun vadeli yaklaşıma ihtiyaç olduğuna ve bu amaçla hükümetin önlemler geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belirlediğimiz kapsamlı hedeflere ulaşmak için uzay sektöründeki önceliklerimizi tamamen hesaba katacak ve uygun kaynaklarla desteklenecek kapsamlı, uzun vadeli bir yaklaşım gerekiyor. Bunun için hükümetin, uzay faaliyetleri alanındaki devlet politikasının temelinde belirtilen önceliklere ulaşmak amacıyla somut önlemler içeren bir belge hazırlaması ve onaylaması gerekiyor.”

Putin, Rusya’nın uzay alanındaki avantajlarının ülkenin savunma kabiliyetinin güçlendirilmesi için kullanılması gerektiğini vurguladı.

Rus lider, “Bundan daha önce de bahsetmiştim, avantajlarımızı ülkenin savunma kabiliyetini güçlendirmek için, bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişme hızını artırmak için kullanmalıyız” ifadelerini kullandı.

Geçen yılın ocak ayında uzay faaliyetleri alanında 2030'a kadar ve geleceğe dönük ‘Devlet Politikasının Temellerinin’ onaylandığını hatırlatan Putin, “Bunlar uzay araştırmalarında büyük ölçekli görevlerin hayata geçirilmesi için referans noktasıdır” vurgusunu yaptı.