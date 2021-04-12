Kremlin: Türkiye kararıyla Zelenskiy ziyareti arasında bir bağlantı yok

Kremlin, Türkiye’ye uçuşları yasaklama kararının Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ankara ziyaretiyle herhangi bir bağlantısı olmadığını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’in, Türkiye’ye uçuşları yasaklama kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan’ın Ukraynalı mevkidaşıyla yaptığı görüşme arasındaki bir bağ olup olmadığı şeklindeki sorusuna “Hayır. Bu karar, endişe verici epidemiyolojik durumdan kaynaklanıyor” yanıtını verdi.

Daha önce Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 15 Nisan – 1 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye uçuşları kısıtlama kararının alındığını duyurmuştu. Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini ifade etmişti.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Golikova, “Temel görevimizin yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı Rusya vatandaşlarının sağlığını ve insidans ile ilgili istikrarlı durumu korumak olduğunu belirtmek isterim. Operasyon merkezi, hava trafiğinin açık olduğu ülkelerdeki enfeksiyonun yayılmasını sürekli olarak izliyor” ifadelerini kullanmıştı.