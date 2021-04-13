Rus Dışişleri’nden İran’daki nükleer tesiste yaşanan olaya ilişkin değerlendirme: Endişeliyiz

Zaharova’nın Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yayınlanan açıklamasında, Moskova’nın Natanz Nükleer Tesisi’ndeki güç dağıtım sisteminde yaşanan sıra dışı durumla ilgili endişe duyduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bu durumda endişe, sadece İranlı uzmanların zamanında ve profesyonelce çözebildikleri nükleer ve radyasyon güvenliğine yönelik tehditlerden kaynaklanmıyor. Bu olayın ardında birilerinin kötü niyetli eylemlerinin olduğu teyit edilirse, bu niyet güçlü bir kınamayı hak ediyor” ifadelerine yer verildi.

Bu olayın İran'ın nükleer programına yönelik çözüm ile ilgili Kapsamlı Ortak Eylem Planı’nın (KOEP) eksiksiz restorasyonu üzerindeki sonuçlar ile ilgili endişelerini de ifade eden Zaharova, “Olup bitenlerin KOEP’in çeşitli muhalifleri için bir ‘hediye’ haline gelmeyeceğini ve bu anlaşmaları canlandırmak için Viyana platformunda ivme kazanan istişarelere zarar vermemesini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

Daha önce İran’ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde elektrik dağıtımında sorun yaşandığı, arıza nedeniyle yaralanan olmadığı ve kirlilik oluşmadığı bildirilmişti. İran Atom Enerjisi Kurumu ise, yaşanan arızanın 'kaza' değil, 'terör saldırısı sonucu' meydana geldiğini açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı ise nükleer tesise yönelik saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıklamıştı.