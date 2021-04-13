Ural Havayolları, iptal edilen Türkiye seferlerinin yolcularına paralarını iade edecek

Sputnik’e açıklamasında, Türkiye’ye uçuşların yasaklanmasını değerlendiren Ural Havayolları şirketinin temsilcisi, yolcularla ilgili planların ne olduğu sorusuna, “Elbette, paraları iade edeceğiz” yanıtını verdi.

Türkiye yerine aktif olarak Rusya’nın güneyine seferleri geliştireceklerini dile getiren şirket temsilcisi, “Bir şekilde ikame edeceğiz, yeni koşullarla adapte olmaya çalışacağız. Son bir yılda buna alıştık artık” ifadesini kullandı.

Ural Havayolları’nın bugüne kadar Moskova’nın Jukovskiy Havalimanı’ndan İstanbul ve Antalya’ya haftada 5 sefer düzenlediğini anımsatan temsilci, “Ayrıca bölgelerden de onlarca charter uçuşlarımız vardı” diye ekledi.