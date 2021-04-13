Lavrov: ABD'nin temel sorunu, küresel hakimiyetini sürdürme yönündeki kusurlu politikasından vazgeçememesi

ABD’nin, küresel hakimiyetini sürdürme yönündeki kusurlu politikasından bir türlü vazgeçemediğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un bu politikasının tamamen ters etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran haber ajansı Irna'ya konuşarak gelişmeleri değerlendirdi.

Lavrov, "Görüşümüze göre temel sorun, Washington'un, 1990'ların başlarında, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yürüttüğü küresel hakimiyetini sürdürme yönündeki kusurlu politikasından hiçbir şekilde vazgeçemiyor olması. Böyle bir politikanın kesinlikle ters etkiye sahip olduğu bugün herkes için açık. Üstelik daha adil, demokratik ve dolayısıyla daha istikrarlı olan çok kutuplu dünya düzeninin objektif oluşum süreci gözümüzün önünde ivme kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, "Buna rağmen Amerikalılar, Avrupalı müttefiklerin desteğiyle, BM merkezli uluslararası hukuk mimarisini kırmayı ve yerine sözde 'kurallara dayalı düzen' getirmeyi amaçlayan saldırgan adımlar atıyor" dedi.

"Tüm ülkelerin kurallara uymasına karşı değiliz" diye kaydeden Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fakat bu kurallar, BM bir kenara itilerek Washington ve müttefiklerinden oluşan dar bir çevre tarafından değil, tüm anahtar küresel aktörlerin katılımıyla ve genel kabul görmüş uluslararası hukuk normları temelinde evrensel formatlar içinde geliştirilmeli."