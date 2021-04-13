St. Petersburg'daki bir fabrikada çıkan yangında 1 itfaiyeci hayatını kaybetti

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM), St. Petersburg İdaresi'nden yapılan açıklamada, yünlü ürünlerin üretildiği 'Nevskaya Manufaktura' adlı fabrikada çıkan yangını söndürme çalışmalarında 1 itfaiyecinin hayatını kaybettiği, 2 itfaiyecinin daha yaralandığı ifade edildi.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Yanan fabrika binasında çatı ve tavanların çöktüğü bildirilirken yangın 4 bin metrekarelik alana yayıldı. Fabrikanın bulunduğu Oktyabrskaya Naberejnaya Caddesi trafiğe kapatıldı.
Yangını söndürme çalışmalarına Ka-32 helikopteri de katıldı.
Один огнеборец погиб и еще двое пострадали при тушении разрушительного пожара на территории Невской мануфактуры в Санкт-Петербурге: https://t.co/rQVoWRnvMV pic.twitter.com/CSho0nM25V— Известия (@izvestia_ru) April 12, 2021
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