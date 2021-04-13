Zaharova’dan Ukrayna tanklarını Rusya’nın gibi gösterip savaş senaryosu uyduran CNN’e: İşinize biraz daha vakit ayırın

Facebook’tan açıklama yapan Zaharova, ‘CNN televizyonu ve arkadaşlarına’ hitaben, “Liberalizmin zaferi uğruna ideolojik bir savaşa gömülmüş olduğunuzdan hiçbir zaman teyitle uğraşacak vaktiniz yok, bunu anlıyoruz. Ancak Ukrayna’daki bir istasyondaki Ukrayna tanklarını Rusya savaşa hazırlanıyor diye verecek kadar da zeki olmamak gerek” ifadelerini kullandı.

Zaharova, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Belki Moskova’daki muhabirlerinizin Rusya’daki toplumsal yaşama müdahil olmaktan vazgeçip (Bunun için kendi ülkeleri var, biz kendimiz hallediyoruz) mesleklerine biraz daha vakit ayırmaları gerek. Zira böylesi pek uygun olmuyor.”