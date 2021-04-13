Rusya Dışişleri: Türk İHA’larının Donbass’ta uçtuğu haberleri bizi mutlu etmiyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Türkiye yapımı insansız hava araçlarının Donbass’ta uçuş yaptığı şeklindeki haberlerin kendilerinde mutluluk uyandırmadığını belirtti. Söz konusu haberleri, Türkiye ile ikili görüşmelerinde ele aldıklarını da ekledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Ukraynalı yetkililerin, Türk yapımı insansız hava araçlarını (İHA) Donbass’ta kullandıklarına ilişkin açıklamaları sorulunda şunları söyledi: “(Türkiye ile) çok yönlü normal ilişkilerimiz var fakat kolay değiller. Tüm konular çalışma görüşmelerimizde ele alınıyor. Türk ürünlerinin ihracı, başka ülkelere tedariki, ciddi bir mesele. Kimi şeyleri bizden alıyorlar, kendi üretimi olan kimilerini satıyorlar, ihracat denetimi dahil bununla ilişkili belirli prosedürler mevcut, tüm bunlar ele alınıyor”.

© Fotoğraf : Rusya Dışişleri Bakanlığı Zaharova’dan Ukrayna tanklarını Rusya’nın gibi gösterip savaş senaryosu uyduran CNN’e: İşinize biraz daha vakit ayırın diye devam eden Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, “Tabii ki Türk İHA’ larının Donbass’ta görüldüğüne dair söylenenler bizde pek mutluluk uyandırmıyor” vurgusunu yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Türk tarafı ile görüşmelerinde ‘Ukrayna hükümetinin militarist eğilimlerini güçlendirecek adımlardan kaçınması’ çağrısını yaptıklarını belirtmişti.

Daha önce, Ukrayna parlamentosunun ulusal güvenlik komitesinin başkan yardımcısı Yuriy Mısyagin, Ukrayna ordusunda yer alan Türkiye yapımı bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) Donbass üstünde uçuş gerçekleştirdiği açıklamasını yapmıştı.