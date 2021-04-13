Şoygu, Rusya Kuzey Filosu'nu denetledi

6 Nisan'da ülkedeki tüm askeri bölgelerde savaşa hazırlık durumunun tespiti için denetimlere başlandığını duyuran Şoygu, bugün Kuzey Filosu'nun üs noktasına gitti.

Üste denetim faaliyetleri yürüten Şoygu, Borey A ve Borey B sınıfı nükleer denizaltıların altyapısını da inceledi.

Filonun komuta kademesiyle bir görüşme yapan Şoygu, sosyal altyapının geliştirilmesiyle ilgili konularda Rus komutanların fikirlerini aldı.

Şoygu'nun Rusya Donanması'nın komuta kademesi, Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı merkezi askeri idare organlarının temsilcileri, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Savunma Sanayii Kompleksi'nin temsilcileriyle bir toplantı yapması bekleniyor. Toplantıda Rusya'nın tek uçak gemisi Amiral Kuznetsov'un modernizasyonuyla ilgili devlet savunma siparişinin yerine getirilmesinin görüşülmesi planlanıyor.

6 Nisan'da Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi toplantısında konuşan Sergey Şoygu, "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin hazırlık planına uygun olarak askeri idare organlarında, bölgelerde ve birliklerde denetimlere başlandı. Askerler, taktik, özel ve iki taraflı tatbikatlar yapmak üzere poligonlarda çalışmalara başladı" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı da, denetimler kapsamında nisan ayı boyunca 812'si iki taraflı, 101'i poligonda ve 520'si askeri eğitim tesislerinde olmak üzere toplam 4 bin 48 tatbikat yapılacağını duyurmuştu.