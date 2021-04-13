Rusya'dan havayolu şirketlerine telgraf: Türkiye uçuşları kısıtlandı, Tanzanya uçuşları askıya alındı

Rosaviatsiya, havayolu şirketlerine telgraf göndererek, Türkiye uçuşlarının kısıtlandığını, Tanzanya uçuşlarının ise tamamen askıya alındığını ifade etti.

Rosaviatsiya Başkan Yardımcısı Georgiy Baharev’in imzaladığı telgrafa göre havayolu şirketleri, turistlerin Türkiye’den ve Tanzanya’dan geri dönüş programı konusunda kuruma bilgi verecek.

Telgrafta, “Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin 15 Nisan 2021 saat 00.00'dan 1 Haziran 2021 saat 23.59'a kadar Rusya Federasyonu ile Tanzanya arasındaki tarifeli ve tarifesiz uçuşların askıya alınması, ayrıca Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki tarifeli ve tarifeli uçuşlara geçici kısıtlama getirilmesi kararı uyarınca, aşağıdaki bilgilerin tarafımıza ulaştırmasını rica ederim: Türkiye ve Tanzanya'daki noktalardan Rusya Federasyonu'ndaki noktalara satışı yapılan biletlere göre dönüşü planlanan yolcu sayısı ve yolculara yapılan uçak bileti iadesi sayısı” ifadelerine yer verildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, dün akşam Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Türkiye ile havayolu ulaşımının 15 Nisan’dan 1 Haziran’a kadar sınırlandırılmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Golikova, Rusya vatandaşlarının sağlığını korumanın bir öncelik olduğunu vurgulayarak, tur operatörlerine Türkiye tur satışlarına ara vermelerinin önerildiğini de ifade etmişti.