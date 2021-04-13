Şoygu: Rusya, NATO'nun tehditkar askeri faaliyetlerine karşı önlem alıyor

Severomorsk'ta Rusya Kuzey Filosu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Şoygu, "Şu anda ABD askerleri Atlantik üzerinden Avrupa'ya intikal ediyor. Avrupa'daki birlikler Rusya sınırlarına doğru gönderiliyor. Ana güçler, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde yoğunlaşıyor. Rusya topraklarının yanında 40 bin asker ve stratejik hava araçları da dahil 15 bin askeri teçhizat konuşlandırılıyor" dedi.

Polonya ve Baltık ülkelerinde ABD birliklerinin sayısının artırıldığını, hava keşif faaliyetlerinin iki katına, deniz keşif faaliyetlerinin ise bir buçuk katına çıkarıldığını kaydeden Şoygu, İttifak'ın her yıl Avrupa'da açıkça Rusya karşıtlığı içeren 40'a yakın büyük tatbikatlar düzenlediğini, NATO'nun bu yıl son 30 yılın en büyük Defender Europe tatbikatını gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

'Birliklerimiz ülkemizin güvenliğini sağlayacak güçte olduklarını gösterdi'

Rusya'nın NATO'nun söz konusu tehditkar askeri faaliyetlerine karşı önlem aldığını belirten Şoygu, "Kış eğitim dönemindeki denetim faaliyetleri ve çalışmaları kapsamında Batı ve Güney Askeri Bölgeleri'ndeki birlikler ani savaşa hazırlık denetimine tabi tutuldu. İki hafta içinde iki kara kuvveti ve üç hava indirme birliği Rusya'nın batı sınırlarına, askeri eğitim görevlerinin yerine getirildiği bölgelere başarıyla intikal ettirildi. Birlikler, ülkenin askeri güvenliğini sağlamaya dönük görevleri yerine getirmek için tamamen hazır ve bunu gerçekleştirecek güçte olduklarını gösterdi" ifadelerini kullandı.