Ukrayna Dışişleri Bakanı Kubela, NATO'dan askeri destek ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanmasını istedi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, NATO ve Batı'nın, Ukrayna ile Rusya arasında gerilimin tırmanmasını önlemek için hızlı şekilde eyleme geçmesi gerektiğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'yı birliklerini çekme çağrısı yaptı.

Yarın NATO dışişleri ve savunma bakanlarının yapacağı Ukrayna ve Afganistan gündemli acil toplantıdan önce Brüksel'de bir araya gelen Kuleba ile Stoltenberg, Donbass'taki durumu ele aldıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuleba, "Operasyonel seviyede, Rusya'yı caydıracak ve saldırgan niyetlerini durduracak tedbirlere ihtiyacımız var. Bu tedbirlerden biri, Rus saldırganlığının bedelini artıracak olan yeni yaptırımlar olabilir" dedi.

Ukrayna'nın savunma kabiliyetlerini artırmayı amaçlayan doğrudan askeri desteğin de bu tedbirlerden biri olabileceğini kaydeden Kuleba, "Zira Rusya'nın üçüncü ülkelerin Ukrayna'yla savunma işbirliği yapmalarını engellemek için hiçbir çaba sarf etmediğini biliyoruz. Rusya, bizim savunma kabiliyetlerimize zarar vermek için çok çalışıyor" iddiasında bulundu.

Kubela, Kiev'in diplomatik çözüm istediğini de belirtti.

'Rusya, 2014'ten beri en büyük askeri sevkiyatını gerçekleştiriyor'

Moskova'nın Ukrayna sınırına yığınak yaptığını savunan Stoltenberg, "Son haftalarda Rusya, savaşa hazır binlerce askerini Ukrayna sınırına gönderdi. Bu, 2014'te Kırım'ın yasa dışı ilhakından bu yana gerçekleştirilen en büyük Rus askeri sevkiyatı" diye konuştu.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki askeri yapılanmasını sona erdirmesi, provokasyonlara ve gerilimi tırmandırmaya nokta koyması gerektiğini ifade etti.