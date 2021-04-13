Peskov: Rusya'nın Visa ve MasterCard ile bağlantısı kesilebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batı'nın yaptırım politikalarının devam etmesi nedeniyle Rusya'nın Visa ve MasterCard ödeme sistemlerinden ayrılabileceği olasılığının göz önünde bulundurulduğunu söyledi. Peskov ayrıca, Mir’in zamanla küresel dolaşım kazanacağından hiç şüphe duymadığını da sözlerine ekledi.

Dmitriy Peskov günlük basın toplantısında, Batı'nın yaptırım politikasının devam etmesi nedeniyle Rusya'nın Visa ve MasterCard ödeme sistemlerinden ayrılmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ödemelerde dolara alternatif ulusal veya diğer para birimlerine geçilmesi ve Batılı ödeme sistemlerinden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Peskov, Rusya’nın Visa ve MasterCard ile bağlantısının kesilmesi olasılığının olup olmadığı sorusunu, “Bir şeyi kesin olarak söyleyebiliriz: Şu ya da bu şekilde, Rusya’ya yönelik kısıtlamalar, Rusya'yı kontrol altına alma amacını güden bir dizi devlet tarafından uygulanıyor. Bu kısıtlamalar çeşitli biçimlerde ortaya çıkıyor. Bu pek öngörülemeyen bir süreç, bu nedenle bu süreç içinde, bize karşı bu tür dostça olmayan ve hatta bazen düşmanca davranış biçimleri göz önüne alındığında, hiçbir şey gözardı edilemez” şeklinde yanıtladı.

'Mir sisteminin kullanılabileceği ülkeler var'

Peskov, finansal faaliyetleri desteklemek için hizmet veya format eksikliğini telafi eden sistemlerin, yani,oluşturulması gereketiğini ve bu sürecin Rusya'da halihazırda devam ettiğine vurgu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz, Visa ve MasterCard ile ilgili konular ilk gündeme geldiğinde, yavaş yavaş ve sorunsuz olarak ulusal ödeme sistemi ‘Mir’ oluşturulmaya başlandı. Şimdi bu sistemin yeterince güçlendiğini görüyoruz. Evet, henüz uluslararası dolaşımı yok ama yine de bu sistemin kullanılabileceği ülkeler var”.

Peskov, Mir’in zamanla küresel dolaşım kazanacağından hiç şüphe olmadığını da sözlerine ekledi.

Kremlin Sözcüsü mart ayında, başta ABD olmak üzere Rusya'nın rakiplerinin izlediği yaptırım politikaları dikkate alındığında, Moskova'nın SWIFT sisteminden çıkarılması dahil olası tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini kaydetmişti.