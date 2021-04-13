Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı’nın dikkatini Kiev'in Donbass'taki kışkırtıcı eylemlerine çekti

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Finlandiyalı mevkidaşı Sauli Niinistö ile yaptığı telefon görüşmesinde Kiev’in Donbass’taki durumu kasıtlı olarak daha da kötüleştiren kışkırtıcı eylemlerine çektiği bildirildi.

Kremlin basın dairesinin bildirdiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Finlandiyalı mevkidaşının dikkatini Kiev’in Donbass’taki durumu kasıtlı olarak daha da kötüleştiren kışkırtıcı eylemlerine çekti.

Açıklamada, “Sauli Niinistö’nün ricası ile Vladimir Putin, son zamanlarda temas hattındaki durumu kasıtlı olarak daha da kötüleştiren Kiev'in kışkırtıcı eylemlerine dikkat çekerek, Rusya'nın Ukrayna'nın içindeki krizi çözmeye yönelik yaklaşımlarını ana hatlarıyla aktardı. Bu bağlamda barışçıl çözümün temeli olan Minsk Tedbir Paketi’nin alternatifsizliğinin ve Ukrayna'nın ‘Normandiya’ formatında varılan anlaşmaları eksiksiz ve titiz bir şekilde uygulamasının önemi vurgulandı” ifadelerine yer verildi.

Liderler, Rusya ve Finlandiya’nın Kuzey bölgesinde verimli iş birliğini devam ettirmeye hazır

Putin ve Niinistö’nün Kuzey bölgesinde verimli bir işbirliğinin devamına yönelik niyetlerini karşılıklı olarak beyan ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, liderlerin ayrıca Rusya-Finlandiya iyi komşuluk ilişkilerinin güncel yönlerinin yanı sıra, çeşitli alanlarda karşılıklı yarara dayalı bağların durumunu ve geliştirme perspektiflerini ele aldıkları vurgulandı.

Açıklamada, “Özellikle de Rusya'nın 2021-2023'te Arktik Konseyi’ndeki başkanlığı bağlamında Kuzey'de verimli işbirliğinin devamına yönelik niyetler karşılıklı olarak beyan edildi" denildi.

Putin’in ayrıca Finlandiyalı mevkidaşına, daha önce Amerikan tarafının girişimiyle ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesi ile ilgili bilgi aktardığı vurgulanan açıklamada, “Temasların çeşitli seviyelerde sürdürülmesi kararlaştırıldı” denildi.